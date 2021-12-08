В Татарстане за несоблюдение антиковидных мер предприятия оштрафовали почти на 28 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает контролировать соблюдение антиковидных мер в республике. В ноябре нарушения обнаружили у 263 субъектов на территории республики (20,4%). Об этом сообщили в ведомстве.

Наибольшая часть нарушений выявлена на объектах торговли и общественного питания. В основном персонал работает без масок, не контролируется температура их тела, отсутствуют разметка для соблюдения социальной дистанции и устройства для обеззараживания воздуха и др.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В общей сложности за весь период за несоблюдение мер профилактики COVID-19 на предприятиях и организациях к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ привлекли 2 831 юридическое и должностное лицо. Общая сумма штрафов составила почти 28 млн рублей.

Недавно в ведомстве сообщили, что за ноябрь проверили 1 287 объектов, выдали 763 предписания, наложили штрафы на 1,9 млн рублей.



Диана Жиленкова