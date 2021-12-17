Крашенников сообщил о поступлении более 300 отзывов к закону о региональной власти

К принятому закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» поступило более 300 отзывов, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



«У нас поступило более 300 отзывов, рассматривали официально 418 поправок, но на самом деле их было гораздо больше, мы отрабатывали, а депутаты отзывали», — приводит его слова ТАСС.

15 декабря Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. Законопроект о региональной власти был принят Госдумой днем ранее в третьем, окончательном чтении.

Фото: duma.gov

В Госсовете Татарстана сообщили, что республика разработает дорожную карту по исполнению принятого закона о региональной власти.

Маргарита Головатенко