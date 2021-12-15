Госсовет РТ разработает дорожную карту, чтобы исполнить требования нового закона о региональной власти

Госсовет Татарстана разработает дорожную карту по исполнению принятого закона о региональной власти. Об этом заявил председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, сейчас ожидается следующий этап, а именно — принятие закона президентом страны Владимиром Путиным. Согласно установленным законом срокам приведения в соответствие законодательства регионов страны будет разработана дорожная карта. Согласно нормативно-правовым актам РФ будет организована работа как в РТ, так и во всех субъектах, передает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. На сегодняшний день Татарстан — единственный в стране субъект, который использует слово «президент» для наименования высшего должностного лица.

Диана Жиленкова