Татарстан вошел в десятку лидеров рейтинга регионов РФ по качеству жизни

Татарстан занял шестое место в рейтинге качества жизни в регионах России, составляемый впервые, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.



Лидерами рейтинга стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО, еще в пятерку вошли Югра и Санкт-Петербург. После Татарстана десятку замкнули Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область.

Рейтинг оценивает степень удовлетворения потребностей человека в каждом из регионов и помогает выявить области для улучшений. Цель рейтинга — создание стимулов для региональных органов к формированию качественной среды.

Чупшева отметила, что «богатство» региона далеко не всегда гарантирует попадание в лидеры рейтинга, поскольку в рейтинге не столько объем бюджетных средств, сколько грамотные управленческие решения, сообщает ТАСС.

Фото: kzn.ru

Недавно Татарстан попал в список регионов с очень высоким уровнем инвестиционной привлекательности.

Маргарита Головатенко