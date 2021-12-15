Татарстан оказался в числе регионов с очень высоким уровнем инвестиционной привлекательности

Татарстан попал в список регионов с очень высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Наряду с республикой в этой группе также оказались Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская и Курская области и др., сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Кроме того, РТ стала одним из лидеров по информационной открытости и доступности. Вместе с республикой с подобными показателями отмечается Ямало-Ненецкий автономный округ. А вот меньше данных можно найти в информационном поле Чеченской и Удмуртской республик, а также Калмыкии.

Фото: realnoevremya.ru

В целом сама республика, а также ее города нередко занимают лидирующие позиции в различных рейтингах. Например, в прошлом месяце Казань замкнула тройку самых дорогих мегаполисов России.

Диана Жиленкова