В России предложили создать на базе госуслуг раздел для жалоб на фейки о COVID-19

В России на базе сервиса «Госуслуги» предложили создать раздел, в котором граждане смогут сообщать о недостоверных сведениях о коронавирусе и несоблюдении санитарных правил. С такой инициативой выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.



По его словам, многие граждане «демонстративно игнорируют санитарные ограничения», тем самым «ставя под удар ведущуюся борьбу с опасной болезнью». В связи с этим зампредседателя видит необходимость в создании инструмента народного контроля за исполнением предписаний, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В начале недели сообщалось, что жители Набережных Челнов массово жалуются на плохую работу сайтов госуслуг — как Татарстана, так и России.

Маргарита Головатенко