Челнинцы пожаловались на работу сайтов госуслуг

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители Набережных Челнов массово жалуются на плохую работу сайтов госуслуг — как Татарстана, так и России, на проблему обратили внимание «Челнинские известия».



Жители жалуются на прикрепление не к тем поликлиникам и на невозможность попасть к врачу как из-за ошибок на сайте, так и из-за невозможности быстро разобраться в интерфейсе: «Пока ищешь, он говорит, что долго вас не было, и выкидывает. Всю процедуру нужно начинать снова. Как только все набираешь, к этому времени уже мест нет к данному врачу».

По словам челнинцев, сайт предлагает для записи в медучреждения и другие районы Татарстана, вместо того, чтобы сразу предложить свой, и это тоже усложняет процесс записи.

В горздраве сообщили, что ранее сайт госуслуг не работал, но сейчас проблема решена. При возникновении сложностей в управлении здравоохранения рекомендовали записаться через инфомат или обратиться на информационную стойку в поликлинике.

На портале «Госуслуги» в скором времени появится электронный полис обязательного медицинского страхования. Цифровой полис ОМС будет выполнен в виде штрихкода и храниться на интернет-портале «Госуслуги». Такой документ можно будет предъявить в медицинских организациях для считывания.

Маргарита Головатенко