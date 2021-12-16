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В Казани восстанавливают бомбардировщик ПЕ-2 — видео

22:59, 16.12.2021
В Казани восстанавливают бомбардировщик ПЕ-2 — видео
Фото: скриншот

В Казани восстанавливают легендарный бомбардировщик ПЕ-2. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Председатель совета объединения «Отечество» в Татарстане Александр Коноплев рассказал, что у волонтеров появилась идея создать самолет из частей боевых самолетов, потерпевших крушение.

Перед участниками общества стоит непростая задача — восстановить ПЕ-2 в точности. Когда будет готов бомбардировщик — пока неизвестно. Поисковики не ставят сроков, для них главное — оригинальные детали.

Массовое производство бомбардировщиков Пе-2 наладили именно в Казани. На специальном переводном штемпеле, посвященном присвоению городу звания «Город трудовой доблести», изобразили боевой самолет.

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