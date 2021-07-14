«Почта России» выпустила штемпель, посвященный присвоению Казани звания «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы»

«Почта России» выпустила специальный переводной штемпель, посвященный присвоению Казани звания «Город трудовой доблести». На оттиске штемпеля изображен силуэт боевого самолета Пе-2.

Выбор рисунка не случаен: каждый шестой такой самолет в годы Великой Отечественной войны выходил в Казани. Авиационные заводы города выпустили в общей сложности более 10 000 знаменитых бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такой штемпель могут поставить все желающие. Для этого нужно прийти в центральное отделение почтовой связи по адресу: ул.Кремлевская, 8. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В мае заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова рассказала, что в столице Татарстана разработали туристические маршруты, посвященные Казани в качестве города трудовой деятельности.

Татьяна Леухина