«Почта России» выпустила штемпель, посвященный присвоению Казани звания «Город трудовой доблести»
«Почта России» выпустила специальный переводной штемпель, посвященный присвоению Казани звания «Город трудовой доблести». На оттиске штемпеля изображен силуэт боевого самолета Пе-2.
Выбор рисунка не случаен: каждый шестой такой самолет в годы Великой Отечественной войны выходил в Казани. Авиационные заводы города выпустили в общей сложности более 10 000 знаменитых бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8.
Такой штемпель могут поставить все желающие. Для этого нужно прийти в центральное отделение почтовой связи по адресу: ул.Кремлевская, 8. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
В мае заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова рассказала, что в столице Татарстана разработали туристические маршруты, посвященные Казани в качестве города трудовой деятельности.
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