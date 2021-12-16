Семь районов Татарстана попали в новогоднюю версию проекта «1000 и 1 удовольствие за выходные»

В Татарстане программа «1001 удовольствие за выходные» будет работать и в новогодние праздники с 3 января. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

В новогоднюю версию программы «1000 и 1 удовольствие за выходные» попали семь районов республики: Великий Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Программа представляет собой двухдневное путешествие, которое можно совершить по одинаковой цене — 2 700 рублей на человека. В эту сумму включены: проживание в местной гостинице в течение двух дней с ночевкой, а также завтрак, два обеда и две экскурсии.

Сегодня «Реальное время» опубликовало обзор, чем заняться казанцам и туристам в длинные праздничные выходные в республике. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина