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Семь районов Татарстана попали в новогоднюю версию проекта «1000 и 1 удовольствие за выходные»

19:37, 16.12.2021 1
Семь районов Татарстана попали в новогоднюю версию проекта «1000 и 1 удовольствие за выходные»
Фото: tourism.tatarstan.ru

В Татарстане программа «1001 удовольствие за выходные» будет работать и в новогодние праздники с 3 января. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

В новогоднюю версию программы «1000 и 1 удовольствие за выходные» попали семь районов республики: Великий Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Программа представляет собой двухдневное путешествие, которое можно совершить по одинаковой цене — 2 700 рублей на человека. В эту сумму включены: проживание в местной гостинице в течение двух дней с ночевкой, а также завтрак, два обеда и две экскурсии.

Сегодня «Реальное время» опубликовало обзор, чем заняться казанцам и туристам в длинные праздничные выходные в республике. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоКультураИсторияБизнесУслуги Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:05
    Даже представить не могу, как за 2700 можно провести 2 дня и ещё с проживанием , питанием и экскурсией.
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