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Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Лизинговой компании малого бизнеса Татарстана

18:19, 16.12.2021
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Лизинговой компании малого бизнеса Татарстана
Фото: moex.com

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») серии 001Р-01. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Выпуску присвоили регистрационный номер 4B02-01-00065-L-001P.

Фото: moex.com

ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» учредили в сентябре 2005 года Инвестиционно-венчурный фонд республики и Торгово-промышленная палата РТ.

Основные направления деятельности компании — поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным для Республики Татарстан направлениям с использованием механизма лизинга. Она предоставляет в лизинг строительное и промышленное оборудование, автотранспорт, спецтехнику.

В начале ноября Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций татарстанского нефтетрейдера «Татнефтехим». Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоЭкономика Татарстан

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