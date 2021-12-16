Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Лизинговой компании малого бизнеса Татарстана

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») серии 001Р-01. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Выпуску присвоили регистрационный номер 4B02-01-00065-L-001P.

Фото: moex.com

ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» учредили в сентябре 2005 года Инвестиционно-венчурный фонд республики и Торгово-промышленная палата РТ.

Основные направления деятельности компании — поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным для Республики Татарстан направлениям с использованием механизма лизинга. Она предоставляет в лизинг строительное и промышленное оборудование, автотранспорт, спецтехнику.



В начале ноября Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций татарстанского нефтетрейдера «Татнефтехим». Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина