Челнинский нефтетрейдер с полукриминальной историей займет 200 миллионов на Мосбирже

Татарстанский нефтетрейдер дебютировал на Мосбирже

Как стало известно «Реальному времени», Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций татарстанского нефтетрейдера «Татнефтехим» с регистрационным номером 4B02-01-00017-L. Всего компания разместит 200 тысяч облигаций номинальной стоимостью в тысячу рублей каждая. Сегодня компания официально начинает размещение, срок погашения — 360 дней.



Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 33,33% от номинальной стоимости в даты окончания 10-го и 11-го купонов, 33,34% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 12,50% годовых, следует из сегодняшнего сообщения компании.



«Татнефтехим» занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. В 2019 году компания зафиксировала выручку в 2,6 млрд рублей при чистой прибыли в 12,2 млн рублей. Компания принадлежит ее основателю и руководителю Марату Исламов — непосредственно на него записана доля в 51%, еще 49% — на ООО «Исма Холдинг» где бенефициаром является Гульнара Исламова (вероятно, супруга).

Исламову также принадлежит еще ряд небольших компаний, связанных с «Татнефтехимом» и имеющих схожее название, а кроме того, ООО «Синергия Восток» — компания торгует химическими продуктами и получила в 2019 году выручку в 713 млн рублей при чистой прибыли около 113 тыс. рублей. Также ему принадлежит транспортная компания «Чулман-Транс» (выручка за 2019 год — 23,3 млн рублей, чистый убыток — около 2,887 млн рублей).

Большинство клиентов «Татнефтехима» — частные заказчики, компания не особо активно представлена на рынке госзакупок. Так, в 2019 и в 2020 годах компания выигрывала только два тендера от ФБУ «Администрация «Камводпуть» на поставку топлива на 41,2 млн рублей и на 26,4 млн рублей.

В «Татнефтехиме» не ответили на запрос «Реального времени» о размещении облигаций.

В 2019 и в 2020 годах компания выигрывала только два тендера от ФБУ «Администрация «Камводпуть» на поставку топлива на 41,2 млн рублей и на 26,4 млн рублей. Фото: kamvodput.ru

Директора подозревали в уклонении — но дело, похоже, закрыли

Между тем в СМИ «Татнефтехим» ранее фигурировал не в самом положительном ключе. В апреле 2018 года Следком по Татарстану сообщил, что Марат Исламов подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации (ч. 1 ст. 199 УК РФ, предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы с возможным запретом на право занимать определенные должности).

По версии следствия, в 2013—2015 гг. Исламов отразил в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения, завысив вычеты по налогу на добавленную стоимость, а также увеличив расходы организации по налогу на прибыль. Ущерб государству от этих действий был оценен в 11,9 млн рублей.

В пресс-службе республиканского Следкома «Реальному времени» пока не сообщили об исходе дела. В ГАС «Правосудие» «Реальное время» не обнаружило каких-либо судебных актов по делу. Близкий к следствию источник сообщил, что дело против Исламова было закрыто — однако якобы по нереабилитирующим обстоятельствам.

Александр Артемьев