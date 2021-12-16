Заместителем прокурора Татарстана назначен прокурор Высокогорского района Ильнур Ибрагимов
Старший советник юстиции Ильнур Ибрагимов назначен заместителем прокурора Татарстана. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.
До назначения на должность зампрокурора Татарстана Ибрагимов с 2019 года занимал должность прокурора Высокогорского района РТ. В 2018—2019 годах работал заместителем прокурора Казани.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сегодня представил Ибрагимова коллективу надзорного ведомства, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В начале декабря на должность первого заместителя прокурора Татарстана назначили старшего советника юстиции Алексея Заику. До него этот пост занимал Сергей Старостин, который ушел в отставку.
Справка
Ильнур Ибрагимов родился 17 апреля 1985 года в с. Актаныш Рыбно-Слободского района ТАССР. В 2007-м окончил КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
В 2007—2011 гг. служил в СУ СКР по Татарстану в должности старшего следователя. Службу в надзорном ведомстве начал в 2011 году в должности помощника прокурора Рыбно-Слободского района.
В 2014—2016 гг. занимал должность прокурора отдела по надзору за дознанием в МВД России по РТ, УФССП России по РТ, ГУ МЧС России по РТ и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.
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