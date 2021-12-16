Состоялась выплата купонного дохода по биржевым облигациям ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня, 16 декабря 2021 года, «Нижнекамскнефтехим» перечислил купонный доход по биржевым облигациям ПАО «Нижнекамскнефтехим» (выпуск 4B02-01-00096-A-001P) за 6-й купонный период в адрес НКО АО НРД — депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Средства в размере 729 300 000 рублей (из расчета 48,62 рубля за облигацию, или 9,75% годовых) выплачены в срок и в полном размере.

Срок обращения выпуска биржевых облигаций составляет 10 лет с даты начала его размещения, оферта предусмотрена через 7 лет. Купонный период составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Выпуск осуществлен в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской биржей 20 ноября 2018 года под идентификационным номером 4-00096-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 40 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Организаторами выпуска выступили АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-Банк». Соорганизатор выпуска — ООО Банк «Аверс».



Ликвидность биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» дополнительно поддерживается в рамках трехстороннего договора Общества с ПАО «Московская биржа» и АО «Альфа-Банк» в качестве маркет-мейкера.

С актуальными ценами на биржевые облигации ПАО «Нижнекамскнефтехим» можно ознакомиться на сайте Московской биржи.

