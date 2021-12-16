Вячеслав Лещенко пополнил состав «Нефтехимика»

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Вячеславом Лещенко до конца нынешнего сезона.



«Мы рады приветствовать Вячеслава в Стае и желаем отличного продолжения сезона!» — говорится в сообщении нижнекамского хоккейного клуба.

В нынешнем сезоне нападающий выступал за подмосковный «Витязь», где в 20 матчах набрал 7 (4+3) очков. В середине ноября руководство подольского клуба решило расстаться с нападающим.

Ранее Лещенко выступал за московский «Спартак», ХК «Сочи» и казанский «Ак Барс». Всего в Континентальной хоккейной лиге Лещенко сыграл 345 матчей и отметился 119 (56+63) очками результативности.





