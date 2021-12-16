475 км федеральных трасс в Татарстане станут шестиполосными к 2024 году

К 2024 году 475 км федеральных дорог в Татарстане должны стать дорогами первой категории. Об этом рассказал сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Существующие федеральные трассы станут шестиполосными. Среди них, например, Оренбургский тракт в сторону аэропорта.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани.



Ольга Шагиева