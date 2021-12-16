За сбор денег при помощи ящиков для пожертвований в России введут штрафы

За сбор денег при помощи ящиков для пожертвований введут штрафы. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем, заключительном чтении.

В документе сказано, что тех, кто будет собирать деньги на благотворительность при помощи ящиков для пожертвований, не имея права на благотворительную деятельность, будут штрафовать. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тыс. рублей).

Граждан будут штрафовать до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей с конфискацией ящика. Кроме этого, могут назначить арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.

Фото: Максим Платонов

Для юридических лиц будут введены штрафы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией ящика, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» сообщало о разработке законопроекта, который установит ответственность за нелегальные ящики для пожертвований.



Ольга Шагиева