В России подтвердились 28 486 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 28 486 случаев заболевания COVID-19. Всего инфицированных по стране с начала пандемии зарегистрировали 10 131 646 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 37 155 пациентов, всего вылечившихся — 8 876 788 человек.

За сутки COVID-19 унес жизни 1 133 россиян, всего от инфекции скончались 294 024 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 28 363 новых случая коронавируса.

Маргарита Головатенко