В Роскачестве заявили об ухудшении качества красной икры

Роскачество провело второе исследование красной икры за четыре года и пришло к выводу, что с 2018 года продукт заметно ухудшился. Об этом сообщается на сайте организации.

У икры в 15 образцах из 21 исследованного обнаружена кишечная палочка, в шести — превышен уровень микробной обсемененности (КМАФАнМ), в двух — обнаружен запрещенный в России консервант уротропин. Эксперты объясняют, что он в организме человека может превратиться в формальдегид и оказать токсическое воздействие. Некоторые производители добавляют его в продукцию, так как его консервирующий эффект выше, чем у других консервантов. В некоторых образцах также найден незаявленный в маркировке краситель Е110,который еще называют «солнечный закат». Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.

В Роскачестве отметили, что один и тот же производитель может выпустить для одной сети качественный продукт, для другой — нет. По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, одна из причин роста несоответствующей продукции — это развитие онлайн-торговли. В обычном магазине покупатель видит, в каких условиях хранится икра, как это происходит на складе, неизвестно. Поэтому Саратцева рекомендует покупать красную икру в офлайн-магазинах.

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В конце ноября цены на красную икру в России достигли исторического максимума. Килограмм продукта тогда стал стоить более пяти тысяч рублей.



Дарья Акимова