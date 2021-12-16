В Татарстане возбудили уголовное дело после аварии в Актанышском районе

Фото: прокуратура РТ

По требованию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело после столкновения Chevrolet Lacetti и грузовика Volvo в Актанышском районе. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



«Следственными органами по требованию прокуратуры Актанышского района возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

Фото: прокуратура РТ

Вчера в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Погибшие в результате аварии в Актанышском районе Татарстана — уроженцы башкирского Стерлитамака и Уфы. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу.

Ольга Шагиева