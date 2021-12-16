В Казани определили регламент предоставления услуги по образованию земельного участка

В Казани утвердили административный регламент предоставления исполкомом города муниципальной услуги по образованию земельного участка, занимаемого частным жилым домом, садовым домом и др. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Услуга предоставляется администрациями Советского, Авиастроительного и Ново-савиновского, Вахитовского и Приволжского, Кировского и Московского районов города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основаниями для отказа могут послужить несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, несоответствие размера земельного участка, указанного в заявлении, установленным предельным размерам земельного участка, выявление недостоверной информации в документах, представленных заявителем и др.

Вчера сообщалось, что в Татарстане изымут несколько земельных участков для реконструкции региональной дороги Казань — Шемордан.

Диана Жиленкова