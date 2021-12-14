В Татарстане изымут пять земельных участков площадью 182 тыс. квадратных метров земли для реконструкции дороги
В Татарстане изымут 5 земельных участков площадью 182 тыс. кв. м в Пестречинском районе для реконструкции региональной дороги «Казань — Шемордан». Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Участки, подлежащие изъятию, располагаются на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения и принадлежат ООО «Ак Барс Пестрецы».
В начале ноября власти Татарстана постановили изъять земельный участок площадью 78,1 тысячи квадратных метров в целях реконструкции дороги.
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