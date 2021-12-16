В Лаишевском районе Татарстана появится новый детсад в 2022 году
В селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана в 2022 году собираются построить детский сад, такими планами поделился глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в ходе прямого эфира в Instagram.
По его словам, земельный участок в селе уже подготовили, имеется проектно-сметная документация с экспертизой: «Я думаю, что в 2022 году при поддержке республики мы построим и сдадим новый сад».
Зарипов отметил, что проводится работа по строительству детсада на 260 мест в селе Песчаные Ковали. Также подготовлен участок и документация.
В Казани в микрорайоне «Салават купере» накануне открылся новый билингвальный детский сад №46 «Елмай» на 260 мест.
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