В Лаишевском районе Татарстана появится новый детсад в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

В селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана в 2022 году собираются построить детский сад, такими планами поделился глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в ходе прямого эфира в Instagram.



По его словам, земельный участок в селе уже подготовили, имеется проектно-сметная документация с экспертизой: «Я думаю, что в 2022 году при поддержке республики мы построим и сдадим новый сад».

Зарипов отметил, что проводится работа по строительству детсада на 260 мест в селе Песчаные Ковали. Также подготовлен участок и документация.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в микрорайоне «Салават купере» накануне открылся новый билингвальный детский сад №46 «Елмай» на 260 мест.

Маргарита Головатенко