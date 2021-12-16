Казанцы чаще всего обнаруживают у себя признаки эмоционального выгорания

Большинство жителей России обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. И чаще всего о выгорании говорили жители Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Это следует из результатов опроса медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Из 75%, кто замечает у себя признаки эмоционального выгорания, каждый третий (36%) не испытывает радости от работы, испытывает постоянное чувство вины и горечи. У него снижено внимание, есть проблемы со сном, повышенная утомляемость. 35% респондентов считают, что уже или полностью выгорели, 4% впервые заметили подобные симптомы.

Чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители Новосибирска (92%), Казани (85%), Санкт-Петербурга (78%), Москвы (76%), Самары (73%), Екатеринбурга (68%), Краснодара (68%), пишут «Известия».

Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова рассказала, что может помочь избежать эмоционального выгорания в офисе. Помочь решить данную проблему могут занятия физкультурой и небольшие перерывы на работе.

Ольга Шагиева