Психолог рассказала, как избежать эмоционального выгорания в офисе

Психолог-консультант Наталья Панфилова рассказала, что может помочь избежать эмоционального выгорания в офисе.

Помочь решить данную проблему могут занятия физкультурой и небольшие перерывы на работе.

«Эмоциональное выгорание — это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть», — объяснила психолог.

По ее словам, эмоциональное выгорание касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. У всех работающих людей должны быть хобби и увлечения, которые помогли бы переключить внимание, подчеркнула эксперт.

Панфилова рассказала, что к нервному перенапряжению и к эмоциональному выгоранию ведет закрытое офисное пространство, конфликты из-за выключенного кондиционера или раскрытых настежь окон, а также мелькание одних и тех же лиц — все это вызывает усталость и раздражение. Также для офисных работников характерна малоподвижность, а это тоже ведет к внутренней напряженности, передает НСН.

По рекомендации врачей, бороться с негативом стоит с помощью гимнастики, разминки, а также во время перерывов употреблять воду или чай. Еще при постоянном стрессе и напряженной работе советуют принимать витамины D, E и магний B6.

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