Татарстану выделят федеральную поддержку для завершения строительства школ

Татарстану и Пермскому краю выделят федеральную поддержку для завершения строительства зданий школ. Об этом пишет ТАСС.

В проекте распоряжения правительства говорится, что с 2019 до конца 2024 года в регионах должны быть построены не меньше 1,3 тысячи школ с привлечением внебюджетных средств.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России из-за роста цен на строительные материалы на 26% подорожало строительство школ, на 22% — жилья и 19% — прокладка инженерных сетей.

Ольга Шагиева