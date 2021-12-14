В бангкокском отеле на 11-месячную девочку из Татарстана упал мраморный стол

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Таиланда на 11-месячную девочку упал мраморный стол. Все произошло в бангкокском отеле, где проживала семья бывшей преподавательницы Иннополиса. Ребенок находится в медикаментозной коме.



Несчастный случай произошел незадолго до возвращения семьи на родину. Стол упал на девочку, когда та училась ходить. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга, перелом носа и глазной перегородки, передает телеграм-канал Mash Iptash.



За пребывание ребенка в больнице потребовали более 800 тысяч рублей. Семья обратилась за помощью к российским дипломатам. Они объяснили, что можно получить страховку за несчастный случай.

Недавно в Башкирии ребенок упал с подъемника на горнолыжной трассе. Мальчик сорвался с высоты около 5 метров. Его госпитализировали в отделение травматологии Белорецкой ЦРКБ. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб локтевого сустава.

Диана Жиленкова