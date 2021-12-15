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В Казани перекроют участки дорог по улицам Юлиуса Фучика и Минской

14:40, 15.12.2021
В Казани перекроют участки дорог по улицам Юлиуса Фучика и Минской
Фото: realnoevremya.ru

В Казани перекроют участки дорог по улицам Юлиуса Фучика и Минской. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Участки дорог будут перекрывать поэтапно:

  • с 16 декабря по 19 января — возле домов №145а и №149;
  • с 20 января по 7 февраля — возле дома №151;
  • с 8 по 21 февраля — возле дома №155;
  • с 22 февраля по 2 марта и с 3 по 27 марта возле дома №108.

Неудобства связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Ранее в Казани до 30 декабря ограничили движение транспорта и пешеходов по дорогам на улицах Жуковского и Карла Маркса. Это связано со строительством и реконструкцией электросетей.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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