В Казани полицейские составили протоколы на шестерых пассажиров, у которых не было QR-кода

В Казани продолжаются проверки наличия QR-кодов у пассажиров в общественном транспорте. Так, в период с 11 по 14 декабря привлекли к ответственности шестерых пассажиров электротранспорта. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

На горожан полицейские составили протоколы об административном нарушении. Материалы передали в суд, где и определят размер штрафа. Физическим лицам грозит штраф от 1 тысячи рублей, должностным — от 20 тысяч рублей, а юридическим — от 100 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в утренний час пик в казанском электротранспорте обнаружили 16 человек без QR-кода. Его не оказалось у девяти пассажиров в трамваях и троллейбусах, еще у семи — в метрополитене.

Диана Жиленкова