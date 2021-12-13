В Казани до конца декабря ограничили движение по улицам Жуковского и Карла Маркса
В Казани до 30 декабря ограничили движение транспорта и пешеходов по дорогам на улицах Жуковского и Карла Маркса. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Движение ограничено возле дома №21 на ул. Жуковского и домов №41/13 и №43 на ул. Карла Маркса. Это связано со строительством и реконструкцией электросетей.
Также сегодня стало известно об ограничении движения по улице Юлиуса Фучика до 23 января. На этом участке ведутся работы по выносу газопровода из зоны строительства станции метро.
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