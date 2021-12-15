Совет Федерации одобрил закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

В Совете Федерации одобрили закон, предусматривающий индексацию материнского капитала по фактической инфляции с 1 февраля.

Сейчас закон предусматривает ежегодный пересмотр размера маткапитала с учетом темпов роста инфляции. Размер выплаты устанавливается законом о федеральном бюджете на финансовый год и на плановый период.

Теперь размер маткапитала будут ежегодно пересматривать с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в соответствии с коэффициентом индексации, которое определяет правительство РФ. В этом же порядке будет пересматриваться размер оставшейся части суммы средств маткапитала, сообщает ТАСС.

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Ранее Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающую с 1 февраля 2022 года индексацию материнского капитала по фактической инфляции.



Ольга Шагиева