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Тимур Шагивалеев назвал причину нехватки сотрудников в сфере промышленности

13:03, 15.12.2021
Тимур Шагивалеев назвал причину нехватки сотрудников в сфере промышленности
Фото: Максим Платонов (архив)

Глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев согласился с тем, что интернет-торговля оттягивает рабочие руки у промышленности, предлагая более высокую заработную плату. По его оценке, дефицит рабочих в его зоне оценивается в 5 тысяч человек.

Шагивалеев прогнозирует дефицит в ближайшие десять лет в связи с выбытием работников старшего поколения.

Как сообщил сегодня министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, потребность крупных татарстанских предприятий в работниках оценивается в 11 тысяч человек, из которых две трети приходится на специалистов со средним специальным образованием. Общая потребность в кадрах у республики оценивается в 26 тысяч работников.

Луиза Игнатьева
ЭкономикаБизнесРозничная торговляПромышленность Татарстан

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