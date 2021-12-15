Потребность крупных предприятий Татарстана в работниках оценивается в 11 тысяч человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Потребность крупных татарстанских предприятий в работниках оценивается в 11 тысяч человек, из которых две трети приходится на специалистов со средним специальным образованием. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на заседании Совета безопасности с участием президента РТ.

По его словам, эти данные получены по итогам анкетирования 110 предприятий, формирующих две трети занятости в республике. Необходимо 6,7 тысячи рабочих, 2 210 — со средним специальным образованием и 1 591 — с высшим образованием.

Особенно острый дефицит сложился в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамске. Одним из простых способов решения кадровой проблемы Каримов назвал повышение заработной платы, которая в сфере машиностроения составляет около 50 тысяч рублей. Для привлечения рабочих необходимо решить вопросы цифровизации производства, считает он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом общая потребность в кадрах в Татарстане оценивается в 26 тысяч работников.

Луиза Игнатьева