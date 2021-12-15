Семь тысяч человек привились от коронавируса в Татарстане за прошедшие сутки
В Татарстане от коронавируса привито 2 238 566 человек. Прирост за сутки составил 7 002 человека, сообщили в Минздраве республики.
Второй компонент вакцины получили 1 857 896 человек.
По данным Минздрава РФ, в России доля тех, кто привился от COVID-19, но все же заболел, составляет 3,9%. А в стационарах оказывается не более 1,7%. Люди, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, болеют гораздо реже и еще реже попадают в медучреждения.
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