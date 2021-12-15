Новости общества

13:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Семь тысяч человек привились от коронавируса в Татарстане за прошедшие сутки

12:20, 15.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Семь тысяч человек привились от коронавируса в Татарстане за прошедшие сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса привито 2 238 566 человек. Прирост за сутки составил 7 002 человека, сообщили в Минздраве республики.

Второй компонент вакцины получили 1 857 896 человек.

По данным Минздрава РФ, в России доля тех, кто привился от COVID-19, но все же заболел, составляет 3,9%. А в стационарах оказывается не более 1,7%. Люди, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, болеют гораздо реже и еще реже попадают в медучреждения.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также