В России три месяца подряд сокращается выдача потребительских кредитов

В России третий месяц подряд сокращается выдача потребительских кредитов. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В ноябре 2021 года в стране выдали 1,36 млн потребительских кредитов. Это на 0,5% меньше показателя октября.

Несмотря на то что по стране количество выданных потребительских кредитов упало, Татарстан вошел в число регионов, где этот показатель вырос на 2,6%.

Больше всего потребкредитов в регионах в ноябре выдали в Москве (78,4 тыс.), Московской области (66,2 тыс.), Краснодарском крае (53,3 тыс.), Башкирии (48,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (48,7 тыс.).

Ранее в НКБИ назвали средний размер потребительского кредита в России.

Ольга Шагиева