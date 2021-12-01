В НКБИ назвали средний размер потребительского кредита в России

В октябре 2021 года россияне в среднем брали в кредит 270,6 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 19,8%. В октябре 2020 года средний размер потребкредита составлял 225,9 тыс. рублей.

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При этом по сравнению с сентябрем 2021 года средний чек потребительского кредита снизился на 0,4%. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, что пик роста потребительского кредитования в этом году пришелся на апрель 2021 года, он превысил 30 тысяч рублей.

«Однако затем данный показатель впервые за год снизился и последние пять-шесть месяцев находится на стабильном уровне — 260—270 тысяч рублей. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей», — приводит слова Волкова RT.

В октябре количество кредиток у россиян увеличилось на 2,2% — до рекордных 44,3 миллиона карт.

Ольга Шагиева