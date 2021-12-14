В Татарстане готовится проект компенсации убытков перевозчикам после введения QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В Минтрансе Татарстана готовят методическое обоснование расчетов для возмещения убытков перевозчикам в связи с введением QR-кодов в общественном транспорте республики. Об этом сообщил ТАСС о ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно имеющейся информации, проект сейчас проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами, задействованными в принятии документа. Сроки выплат будут зависеть от того, как быстро его согласуют.



Самое сильное снижение пассажиропотока произошло в первую неделю — на 27,6%. Затем поток начал восстанавливаться. За весь период, в среднем, он упал на 23,8%.

Фото: Максим Платонов

Накануне казанские перевозчики направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с ожиданием субсидий после введения QR-кодов на общественном транспорте. По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, пассажиропоток сократился более чем на 30%, соответственно упала и выручка автотранспортных предприятий.



Дарья Акимова