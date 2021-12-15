В Нижнекамске определили шесть площадок для елочных базаров
В Нижнекамске определили шесть площадок для торговли живыми елями и соснами. Елочные базары начнут работать уже сегодня, 15 декабря.
Они расположатся на Бызовском рынке, возле ТЦ «Рамус Молл», «Якорь», «Лента», «Шатлык», Экоагропарка, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.
15 декабря елочные базары начинают работу и в Казани. Для горожан откроются 28 мест торговли во всех районах столицы Татарстана. В этом году цена елок начинается с 500 рублей, пихт — с 1000 рублей. Непроданные деревца будут утилизированы.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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