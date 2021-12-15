В Нижнекамске определили шесть площадок для елочных базаров

В Нижнекамске определили шесть площадок для торговли живыми елями и соснами. Елочные базары начнут работать уже сегодня, 15 декабря.

Они расположатся на Бызовском рынке, возле ТЦ «Рамус Молл», «Якорь», «Лента», «Шатлык», Экоагропарка, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 декабря елочные базары начинают работу и в Казани. Для горожан откроются 28 мест торговли во всех районах столицы Татарстана. В этом году цена елок начинается с 500 рублей, пихт — с 1000 рублей. Непроданные деревца будут утилизированы.