Со среды в Казани откроются елочные базары

С 15 декабря в Казани откроются елочные базары. В этом году мэрия города определила 28 мест торговли во всех районах столицы Татарстана. Несанкционированные площадки будут ликвидированы, пообещал глава комитета потребительского рынка Руслан Фазылзянов. По его словам, заключенные с предпринимателями договора позволят требовать от них навести порядок в местах продаж, начиная с утра 1 января.

В этом году цена елок стартует с 500 рублей, пихт — с 1000 рублей. Непроданные деревца будут утилизированы.

Ранее «Реальное время» сообщало об особенностях организации елочных базаров в прошлом году.

Элеонора Рылова