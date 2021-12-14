Цены на газ в Европе превысили $1525

Стоимость газа на европейском рынке превысила отметку в $1525 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена фьючерсов на открытии превысила $1400 долларов, росла первые несколько часов, после снизилась до 1350 долларов, а затем вновь поднялась, достигнув максимальной отметки в $1525, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце ноября стоимость фьючерсов на газ на бирже ICE в Европе увеличилась до $1025,5 за тысячу кубометров.



Татьяна Леухина