Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 4,5 процента за неделю
В Европе стоимость фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1025,5 доллара за тысячу кубометров — это на 4,5% выше показателя понедельника, согласно данным ICE Futures.
В первой половине недели расчетная цена фьючерсов по индексу голландского хаба TTF поднялась примерно на 12%, достигнув 1090 долларов в среду. В пятницу биржевые котировки снизились — до 1025,5 доллара, что на 4,5% выше цены понедельника.
По расчетам экспертов, в прошлом месяце средняя цена декабрьских фьючерсов достигла рекордного значения — 1100 долларов.ПромышленностьЭнергетика
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