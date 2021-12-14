В Татарстане более 20% работников отрасли культуры не имеют специального образования

В Татарстане более 20% специалистов, работающих в отрасли культуры, не имеют профильного образования. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Сейчас в учреждениях культуры работают более 22,7 тысяч человек, большинство из которых — женщины. Более 50% работников культуры имеют высшее образование, около 30% — среднее специальное. Оставшиеся 20% работников нужно обучить и переквалифицировать, отметила министр.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Сейчас в Татарстане подготовкой специалистов в области культуры занимаются 9 профессиональных образовательных организаций и 106 организаций дополнительного образования. Также работники могут повысить квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В 2019 году программу прошли 373 человека, то в 2020 году — 716 работников. К концу 2021 года обучение пройдут 1 204 работника культуры.

В учреждениях культуры работает 5,36% сотрудников в возрасте от 25 до 40 лет. При этом с каждым годом их число снижается, особенно в сельской местности. Минкультуры РТ инициирует процесс разработки федеральной программы «Земский работник культуры» к уже существующим мерам поддержки в республике, сообщает пресс-служба ведомства.



Сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,2 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. 1,3 млрд из них направят на повышение зарплат работников сферы культуры.

Татьяна Леухина