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В Казани откроют ПЦР-центры и усилят контроль в аэропортах

20:19, 08.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани откроют ПЦР-центры и усилят контроль в аэропортах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань оказалась в списке девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит». В столице Татарстана откроют ПЦР-центры и усилят санитарный контроль в пунктах пропуска через границу. Пункты появятся в аэропортах «Казань» и «Бегишево», заявил во время ежегодного Послания Госсовету РТ президент РТ Рустам Минниханов.

Глава Татарстана поручил в кратчайшие сроки провести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан полностью обеспечен вакцинами, добавил он.

Полное выступление президента Татарстана Рустама Минниханова — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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