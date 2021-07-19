На создание в России «санитарного щита» направят порядка 30 млрд рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «санитарного щита», направленного на предупреждение новых пандемий в будущем. По ее оценке, его финансирование до 2024 года обойдется в порядка 30 млрд рублей.

Проект позволит разрабатывать ученым тест-системы на выявление новых вирусов за четыре дня, вакцины от новых инфекций — за четыре месяца.

По последним данным, в России с начала пандемии коронавируса число заболевших выросло до 5 982 766 человек, выздоровевших — до 5 359 995. Умерли 149 138 россиян.



Татьяна Демина