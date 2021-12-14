В России за сутки подтвердились 28 343 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 28 343 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 074 797 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 34 084 человека, всего выздоровевших — 8 804 000 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 145 россиян, всего от инфекции скончались 291 749 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 29 558 новых случаях коронавируса.

Маргарита Головатенко