Суд приговорил мужа Светланы Тихановской к 18 годам лишения свободы

Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера, мужа бывшего кандидата в президенты Белоруссии Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы. Приговор оглашен по делу об организации массовых беспорядков и разжигания социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК.

Также по этому делу проходят еще пять человек, которые находятся под стражей с весны прошлого года. Так, Николая Статкевича приговорили к 14 годам лишения свободы, Игоря Лосика — к 15, Артема Сакова — к 16, Владимира Цыгановича — к 15, Дмитрия Попова — к 16 годам, передает Sputnik.

Приговор не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в течение 10 суток в Верховном суде.

Тихановского задержали в мае 2020 года. До этого он возглавил инициативную группу своей жены Светланы Тихановской, которая баллотировалась в президенты Белоруссии. Сам Сергей Тихановский тоже выдвигал свою кандидатуру, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

Диана Жиленкова