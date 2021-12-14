Международный комитет по защите прав предпринимателей планируется создать в ближайшее время

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов сообщил, что Международный комитет по защите прав предпринимателей планируется создать в ближайшее время. Его создание предусмотрено «Ташкентской декларацией о сотрудничестве между уполномоченными по защите прав предпринимателей Европы и Азии».

— Работать в таком консультативном варианте могут институты уполномоченного и другие организации, которые занимаются защитой прав предпринимателей — отраслевые союзы, экспертные центры и так далее, — объяснил Титов.

Документ о создании комитета должны подписать бизнес-омбудсмены России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Грузии, Украины, Кореи и Польши, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре Титов предложил расширить поддержку отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, в частности дать годовую отсрочку по всем налогам. Среди предлагаемых им мер поддержки: увеличить максимальный период предоставления дополнительных субсидий в размере МРОТ до восьми недель; расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включенные в реестр малых и средних предприятий.



Татьяна Демина