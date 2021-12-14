В Казани проведут спектакль-променад «Ночной трамвай»

В январе Казанский театр юного зрителя проведет спектакль-променад «Ночной трамвай». Об этом сообщается на сайте исполкома.

Спектакль начнется и закончится на остановке трамвая «Станция метро проспект Победы» в сторону микрорайона Азино. Начало запланировано на 23.00.

Показы пройдут в дни новогодних каникул с 2 по 9 января. Далее их будут проводить по пятницам и субботам. Билеты можно приобрести на сайте театра.



Вчера стало известно, что молодой режиссер из Челнов Айдар Заббаров стал лауреатом V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» 2021 года. Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла на сцене Московского театра Et Cetera.

Ольга Шагиева