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Режиссер из Челнов Айдар Заббаров стал лауреатом фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

22:20, 13.12.2021
Режиссер из Челнов Айдар Заббаров стал лауреатом фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Молодой режиссер из Челнов Айдар Заббаров стал лауреатом V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» 2021 года. Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла на сцене Московского театра Et Cetera.

Заббаров получил награду «за убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы» в спектакле «Я не вернусь» Театра им. Камала в Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второй лауреат — Никита Кобелев — получил награду «за поиски нового театрального языка» в спектакле «Новаторы» Театра Маяковского. Постановку «Товарищ Кисляков» режиссера Андрея Калинина в Александрийском театре выделили «за создание уникального актерского ансамбля», пишет ТАСС.

Каждый из лауреатов получил статуэтку Арлекина и грант на новую постановку от генерального партнера биеннале — Группы компаний «Р-Фарм».

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