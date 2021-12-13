Режиссер из Челнов Айдар Заббаров стал лауреатом фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»
Молодой режиссер из Челнов Айдар Заббаров стал лауреатом V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» 2021 года. Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла на сцене Московского театра Et Cetera.
Заббаров получил награду «за убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы» в спектакле «Я не вернусь» Театра им. Камала в Казани.
Второй лауреат — Никита Кобелев — получил награду «за поиски нового театрального языка» в спектакле «Новаторы» Театра Маяковского. Постановку «Товарищ Кисляков» режиссера Андрея Калинина в Александрийском театре выделили «за создание уникального актерского ансамбля», пишет ТАСС.
Каждый из лауреатов получил статуэтку Арлекина и грант на новую постановку от генерального партнера биеннале — Группы компаний «Р-Фарм».ОбществоКультураИстория Татарстан
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