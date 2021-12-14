Взорвавший СВУ в Серпуховском монастыре начинил его поражающими элементами

Выпускник православной гимназии Серпухова Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории монастыря, начинил самодельное взрывное устройство поражающими элементами. Об этом рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Из квартиры отца юноши изъяли металлоискатель и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, в числе которых были металлические шарики для пневматического оружия. Такие же элементы были использованы во взрывном устройстве.

Сейчас устроивший взрыв в гимназии все еще находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Вчера утром на территории Серпуховского монастыря в Подмосковье произошел взрыв — самодельное взрывное устройство активировал 18-летний бывший ученик православной гимназии. По версии следствия, он «попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом». Юноша остался жив, но ему оторвало ногу. По факту взрыва завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ольга Шагиева